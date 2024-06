Serie B1 maschile: il circolo tennis "Dino De Guido" sempre primo in classifica

Il circolo tennis "Dino De Guido" di Mesagne, domenica 9 giugno, nella quinta giornata della serie B1 maschile, ha vinto agevolmente in trasferta contro il tennis club di Guidizzolo (Mantova) con il punteggio di 4-2. La formazione mesagnese ha conquistato i quattro singolari con le vittorie di Oleksandr Ovcharenko, Lautaro Augustin Falabella, Andrea Massari e Simone Pacciolla.

A risultato acquisito, la squadra mesagnese ha lasciato riposare l'ucraino Ovcharenko e l'italo-argentino Falabella facendo giocare la coppia Davide Spina/Alessio Rosato e la coppia Simone Pacciolla/Paolo Rampino. C'è stato l'esordio di quest'ultimo, giovanissimo atleta del vivaio gialloblù. I due doppi hanno visto la vittoria del tennis club Guidizzolo, fissando il risultato finale sul 4-2.

La classifica aggiornata del girone vede in cima il tennis club Lecco, appaiato a 15 punti con i mesagnesi. Terzo, a otto punti, il tennis club Siracusa. Ultimo impegno per la formazione del circolo tennis "Dino De Guido" è la trasferta siciliana di domenica 16 giugno, contro i siciliani, match che designerà la vincitrice del girone. È giusto ricordare che il tennis club Lecco ha un match in più rispetto ai mesagnesi e nell'ultima giornata osserverà il suo turno di riposo.

Per una breve, esplicativa sintesi del regolamento, si fa presente che "alla serie B1 maschile partecipano 42 squadre divise in sei gironi da sette. Le prime classificate di ogni girone si giocheranno, in un incontro con formula di andata e ritorno, la promozione in A2 contro le vincenti degli spareggi in gara unica tra le seconde e le terze classificate". Grande aspettativa da parte dei dirigenti e dei numerosi tifosi mesagnesi che attendono con entusiasmo l'esito dei risultati finali della trasferta conclusiva.

