Mountain bike: short track giovanile a Pezze di Greco

PEZZE DI GRECO – Arriva finalmente la primavera e per viverla nel migliore dei modi con le pedalate dei giovanissimi under 13, al debutto in questo 2022, l’Asd Narducci-Pezze di Greco si appresta a mettere in scena sabato 19 marzo il Trofeo Lama del Trappeto in omaggio al sito rupestre dove ogni anno, durante le festività natalizie, va in scena il rinomato Presepe Vivente una delle più grandi rappresentazioni di Natività italiane. Largo ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni nella gara short track che apre il calendario giovanissimi sotto l’egida Federciclismo Puglia e in seno al circuito Challenge del Salento. Il circuito di gara misura 400 metri con piccoli dislivelli, ritrovo per le società partecipanti alle 14:00 in contrada da Bicocca a Pezze di Greco.