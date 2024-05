La Sicilia porta bene a "The Doctor" Loconte: successo alla Monte Erice

Ha preso il via con due podi e una vittoria assoluta nella classifica aggregata l’avventura di Angelo "The Doctor" Loconte nella nuova serie d’élite delle cronoscalate italiane, il Campionato Italiano Supersalita. Con la 66ª Monte Erice, prima tappa del campionato il driver fasanese, al volante della sua nuovissima Mini Cooper JCW F56 di classe RSTB 2.0, ha conquistato la vittoria assoluta nella classifica aggregata tra le vetture di stretta derivazione di serie. Una gara giocata sul filo dei centesimi di secondo.

Sul tortuoso tracciato trapanese, nella prima salita di gara The Doctor ha particolarmente patito la "brutalità" dell’erogazione della potenza della sua Mini turbo, non riuscendo ad esprimersi al meglio tra gli scivolosi tornati ericini, ottenendo comunque una discreta prestazione che gli è valsa la 3ª posizione assoluta in Racing Start e la seconda nella classe RSTB 2.0, con il crono di 3’58”56, staccato di appena 1.52 secondi dalla vetta.

Nella seconda manche di gara il driver pugliese ha potuto effettuare alcune piccole regolazioni di assetto sulla vettura messogli a disposizione dal team GT Racing, migliorando il set-up e di conseguenza il feeling di guida, che gli ha consentito di migliorare notevolmente la prestazione, conquistando la 2ª posizione di gruppo, fermando il cronometro sul tempo di 3’55”68, a soli 17 centesimi dal miglior responso cronometrico di manche. Una prestazione che sommata a quella della prima salita ha consentito al pilota brindisino di issarsi sul gradino più alto del podio della classifica aggregata precedendo i rivali rispettivamente di 0,46 e 0,50 secondi.

"Una gara bellissima per intensità agonistica, giocata sul filo dei centesimi - dichiara a fine gara Loconte - con avversari di grande caratura. Un buon inizio per un campionato che sarà combattutissimo. L’importante è essere della partita: questo il responso della Monte Erice. La macchina è davvero performante, ma per ripagare lo staff Tagliente/Baccaro occorre prendere più fiducia con la nuova Mini, che presenta delle caratteristiche di aggressività da gestire per poterla davvero sfruttare. Ad Erice un pilota con la P maiuscola avrebbe potuto fare decisamente meglio in termini cronometrici, ma credo di essere ancora un po’ a disagio con il salutare 'nervosismo' della piccola JCW. Spero di migliorare di gara in gara. Adesso, testa alla mia Fasano!".

Il circus del Campionato Italiano Supersalita si sposta adesso nella terra di Puglia per la gara di casa di Angelo Loconte, che si svolgerà nel weekend del 10 - 12 maggio, sui 5’600 metri del veloce tracciato della 65ª Coppa Selva di Fasano.

Calendario Campionato Italiano Supersalita 2024

65ª Coppa Selva di Fasano - 10 maggio - 12 maggio – Fasano (BR);

73ª Trento Bondone - 14 giugno - 16 giugno – Trento (TN);

63ª Coppa Paolino Teodori - 28 giugno - 30 giugno – Ascoli (AP)- FIA Hill Climb Cup;

53° Trofeo Vallecamonica - 12 luglio - 14 luglio – Malegno (BS) - FIA European Hill Climb Championship;

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (Pg).