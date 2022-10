Snim, la passeggiata in sup tra il "Marina di Brindisi" e Forte a mare

BRINDISI - Le acque antistanti il porto turistico "Marina di Brindisi" e l'area marina di Forte a Mare hanno ospitato, nella giornata di ieri, domenica 16 ottobre 2022, la consueta "passeggiata" in sup di tanti appassionati sportivi provvisti di tavola e pagaia che ogni anno si ripete in occasione dello Snim - Salone nautico di Puglia.

L'iniziativa, organizzata dall'Asd "40 Nodi" di Brindisi del presidente Emilio Morocutti, ha riscosso un ottimo successo in termini di diffusione della pratica sportiva nonché della partecipazione di numerosi curiosi che hanno apprezzato il percorso proposto per l'edizione 2022.

Tante sono state infatti le adesioni ricevute sia dagli associati di vecchia data che dai neofiti. L'occasione è stata valida per avvicinare tanti curiosi a uno sport di moderna concezione nonché a far conoscere la bellezza di una zona della città che possiede tutte le caratteristiche attrattive per proposte di questo genere.

Visitatori, appassionati o esperti della kermesse nautica hanno voluto partecipare con grande entusiasmo al momento sportivo, vivendolo con partecipazione ed emozione.

"Ancora una volta abbiamo avuto l'occasione per mostrare le bellezze dei nostri scorci marini e dei monumenti che vi si affacciano - dichiara il presidente Morocutti - Per questo intendiamo ringraziare il presidente dello Snim, Giuseppe Meo, e tutto il suo staff, per averci invitato e resi partecipi della 18^ edizione del Salone nautico di Puglia e che ancora una volta ha dato lustro alla nostra città".