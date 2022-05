Tennis, Serie B1: sconfitta interna per il Ct Brindisi che si arrende al Velletri

BRINDISI - Il calore del pubblico di casa, l’amore per la maglia e la voglia di fare bene non bastano quando è una “giornata no”. Sconfitta interna per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 29 maggio), nel terzo turno del Campionato a Squadre di Serie B1 Maschile, si sono arresi per 6 a 0 agli ospiti del Colle degli Dei di Velletri. Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una sconfitta contro gli avversari veliterni che lascia i biancazzurri con un solo punto attualmente in classifica.

Nei singolari: Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.6) è stato sconfitto da Luca Fantini (Colle degli Dei, classifica 2.2) 6-1/6-1; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) è stato sconfitto da Elio Josè Lago (Colle degli Dei, classifica 2.6) 7-5/7-5; Filippo Tonnicchi (Brindisi, classifica 2.5) è stato sconfitto da Giuseppe Tresca (Colle degli Dei, classifica 2.2) 6-3/6-1; Valerio Trabacca (Brindisi, classifica 3.1) è stato sconfitto da Luca Perica (Colle degli Dei, classifica 2.6) 6-0/6-0. Nei doppi: Giangrande/Tonnicchi (Brindisi, classifica 2.6 e 2.5) sono stati sconfitti da Fantini L./Lago (Colle degli Dei, classifica 2.2 e 2.6) 6-3/7-5; Massari/Trabacca (Brindisi, classifica 2.6 e 3.1) sono stati sconfitti da Fantini A./Tresca (Colle degli Dei, classifica 2.6 e 2.2) 6-3/6-3. (Nella foto in basso Valerio Trabacca, giocatore del Ct Brindisi)

«Incassiamo una netta sconfitta e ci dispiace. – afferma nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi -. Non ci sono giustificazioni e non c’è molto da dire, ma la verità è che abbiamo giocato contro una squadra tra le più forti di questo campionato, che ambisce alla promozione in serie A2, con giocatori di altissimo livello tecnico-agonistico, che esprimono un ottimo tennis sia in singolare sia in doppio. C’è solo da prendere atto di questo, fare i complimenti ai nostri avversari e proiettarci alla prossima gara. Ci avviamo ad una fase delicata del campionato ed è importante la massima concentrazione». Giovedì prossimo (2 giugno), seconda trasferta stagionale per i biancazzurri che affronteranno i padroni di casa del Tennis Club Finale Ligure.