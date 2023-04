Taekwondo, Fiamme oro: Stefano Grassi si conferma vicecampione junior

BRINDISI - Stefano Grassi della sezione giovanile Fiamme oro di Brindisi di taekwondo diretta dal maestro Massimiliano Martina si conferma vicecampione Italiano Junior cinture rosse. Il giovane atleta, dopo aver dominato i primi due incontri, si è fermato solo in finale. “E’ un gran peccato – afferma il tecnico Massimiliano Martina – Stefano ha grandi doti. Sicuramente avrà modo di dimostrarlo”.

Nella tensostruttura in via Svezia, al rione Bozzano, gestita dalla Polizia di Stato e aperto a tutta la cittadinanza, intanto, si continua a lavorare per sfornare talenti del taekwondo. Sono già numerosi i risultati conseguiti dalle Fiamme oro di Brindisi in competizioni interregionali e nazionali. “Ciò è il frutto di tanto lavoro e sacrifici - conclude Martina - che questo fantastico gruppo che si è creato sostiene giorno dopo giorno”.