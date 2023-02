Karate , Campionati italiani: Metropolitan Brindisi seconda solo alle Fiamme Oro

Sabato e domenica 18 e 19 febbraio nella stupenda cornice del Centro Olimpico Pala Pellicone di Lido di Ostia si sono svolti i Campionati Italiani a Squadre sociali Fijlkam (unica Federazione riconosciuta dal Coni per il karate).

La Metropolitan Karate Brindisi presente con la sua squadra rappresentata dal veterano Stea Samuel, dal giovanissimo Sergi Francesco solo 16 anni e reduce dall’Argento Europeo a Cipro lo scorso mese, e dal casertano Villano Cristian (in prestito dalla Asd Maddaloni).

I tre atleti hanno disputato una competizione esemplare primeggiando nelle fasi eliminatorie col punteggio di 23,00 davanti ai temutissimi atleti lombardi della Master Rapid detentori del Titolo da ben 7 anni.

Lo spettacolo della finale, contro la squadra delle Fiamme Oro della polizia, è stato entusiasmante e la squadra preparata e seguita dal maestro Zonno Francesco ha perso l’ambito titolo per un solo punto 24,80 a 23,80.

Argento e società vice campione Italiana 2023 per il Kata a squadre, un altro grande risultato raggiunto per questa associazione presente sul territorio da ben 24 anni, fucina di campioni e di ragazzi con sani principi, elemento fondamentale per una migliore società di domani.