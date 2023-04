Taekwondo, campionati interregionali: ottimi risultati per l'Asd Pennetta Rosa

BRINDISI- Lo scorso fine settimana (15-15 aprile) press il PalaErcole di Policoro (Matera), si sono svolti i campionati interregionali di Forme, FreeStyle e Parataekwondo riservato alle categorie: Kids (anni 10 e 11), Children (anni 8 e 9) e Beginners (anni 6 e 7),Cadetti, Junior, Senior e Master, tutte le cinture.

Cinquantasette società per un totale di 507 atleti iscritti provenienti dalle varie regioni della penisola. Le competizioni si sono svolti su tre quadrati facendo si che la manifestazione si protaesse per 22 ore e il folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, ad ogni esibizione dei mini atleti, riservava una standing-ovation.

Il merito di tutto questo, dev’essere ascritto al Presidente del Comitato Regione Basilicata Sig. Tommaso Petrelli nstancabile organizzatore della bellissima manifestazione. Lui sta portando avanti un progetto di crescita del Taekwondo nella Regione.

Per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” con a capo il m aestro Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan, i successi di questa sortita non sono affatto mancati: nove le medaglie conquistate, una di oro, tre argento e quattro di bronzo. Medaglia d’oro: Federico Mevoli. Medaglia di argento: Samuele Argese, Elisa Maria Cassiano, Aurora Maria Martucci e Cosimo Spinelli. Medaglia di bronzo: Francesca Candito, Vittoria Castrignano, Grimaldi Sara e Arianna Natali Un plauso va fatto anche agli atlete: Luciana Capasa, Cucurachi Mattia Carmelo, Riccardo Ladisa, Edoardo Melileo e Giorgia Natali. che nonostante la tecnica e la grinta dimostrata, si sono fermati ai quarti di finale.

La “Pennetta Rosa” ha potuto conseguire questi importanti risultati grazie alla bravura dei suoi atleti, all’impegno e la tenacia dei suoi Dirigenti e del suo Direttore Tecnico Cosimo Spinelli.