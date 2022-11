Campionato italiano sport da combattimento Wkf e Wka: sette ori per Red Dragon di Francavilla Fontana

E’ stata una giornata molto impegnativa ma ricca di soddisfazioni per gli atleti della Red Dragon di Francavilla Fontana, che domenica 20 novembre hanno partecipato alla prima tappa del campionato italiano unificato per sport da combattimento Wkf (World Kickboxing Federation) e Wka (World Kickboxing Association) svoltosi presso il PalaPanunzio di Molfetta (Bari), portando a casa ben sette ori nelle varie discipline a contatto leggero.

Si classificano infatti passando il turno nella loro rispettiva categoria gli atleti Serafino Angelo, Russo Angelica, Itta Francesca e Mastropietro Silvia che conquistano il podio più alto nella categoria del point-fighting (disciplina che prevede un combattimento controllato a punteggio). Nel Light contact primeggiano invece Itta Francesca e la punta di diamante della società Gelo Vincenzo che conquistano rispettivamente due medaglie d’oro meritatissime, avendo disputato due match tra i più spettacolari e tecnici della competizione (ricordiamo che per il dragone Itta trattavasi della sua prima esperienza nella disciplina del light contact). Infine sempre l’atleta francavillese Gelo Vincenzo si aggiudica un altro primo posto della disciplina della kick-light, disputando un incontro nella distanza di due riprese con un avversario molto quotato.

Infine i Dragoni di Francavilla in collaborazione con il team del maestro Di Toma di Trinitapoli si sono alternati in una apprezzatissima dimostrazione di karate , dove alla presenza di un folto numero di spettatori si sono cimentati nell’esecuzione dei kata (forme tipiche del karate) di loro appartenenza ; in particolare si distingue l’atleta Mastropietro silvia che esegue Enpi (volo di rondine), uno dei kata superiori di cintura nera, venendo dai presenti applaudita per la magistrale performance. Si è trattato di un evento che non si vedeva ormai da tempo, in quanto ha visto la partecipazione di ben 400 agguerriti atleti che su 4 aree di gara si sono susseguiti in più di 300 incontri tra semifinali e finali, il tutto visionato da 16 ufficiali di gara che hanno lavorato per più di sette ore di seguito senza sosta. Organizzazione impeccabile merito dei rispettivi presidenti di federazione presenti alla competizione Salvatore Matera e Italo Scrocchia coadiuvati dal prezioso aiuto della responsabile Wkf Di Palma Rachele, che ha saputo gestire ottimamente i vari accoppiamenti.