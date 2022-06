Pugilato nel parco Cillarese: grande pubblico per i tornei regionali

Domenica scorsa (5 giugno) in occasione della"Giornata Nazionale dello sport", la Pugilistica Rodio Brindisi e Rodio Team Boxe Mesagne, con il patrocinio morale del Comune di Brindisi, del Coni provinciale e la sponsorizzazione dell'Enel, ha organizzato presso il parco del Cillarrese un evento sportivo indetto dalla federazione Pugilistica Italiana consistito nello svolgimento del torneo Regionale "Sparring-io” e del torneo Regionale "Gym-Boxe", ai quali si sono aggiunti sette match dilettantistici.

Numerosa la partecipazione di pubblico composta soprattutto da parenti ed amici dei numerosissimi atleti partecipanti, provenienti da tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e lucani. L'evento si è svolto alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Brindisi Oreste Pinto, il quale si è congratulato con gli organizzatori per il notevole sforzo organizzativo.

I risultati sportivi,per quanto riguarda lo Sparring-io, hanno visto qualificarsi alla fase Nazionale, limitatamente ai pugili locali:

Dello Monaco Gaia e Librato Antonio.

Per la Gym-Boxe diventano campioni Regionali: Rossella Ignone, Felisia Solimeo, Sabrina Marino, Roberto D’Oria, Francesco D'Agnano Francesco, Lorenzo Aresta, Lorenzo Rubino e Vito Matera.

Per quanto riguarda invece la competizione dilettantistica, tra tutti si distingue con una vittoria dopo un ottima prestazione, Tamborrino Thomas. Pareggiano invece: Giovanni Galluzzo e Daniele Verardi.

Sconfitta per Francesco Cela, fermato per squalifica mentre stava disputando un ottimo match..

Grande soddisfazione hanno espresso i tecnici della Rodio, Antonio Musio ed Angelo Conserva, per aver portato a termine una così impegnativa giornata sportiva protrattasi per circa 12 ore. Tecnici e dirigenti danno appuntamento il 22 Luglio a San Pancrazio Salentino, il 23 luglio a Brindisi e il 30 a Mesagne per altri tre eventi sportivi.