“Camminata e Corsa Rosa”: un successo l’iniziativa della BoxeIaia

BRINDISI - Emozione, sensibilizzazione e partecipazione. Si è chiusa con successo la I Edizione della "Camminata e Corsa Rosa", l'evento podistico svoltosi questa mattina a partire dalle ore 10 ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi, patrocinato dal Comune di Brindisi e promosso in tandem con le associazioni sportive brindisine di "Uniti per lo sport" con la volontà di dire “basta” al deprecabile fenomeno della violenza sulle donne.

Le donne partecipanti all’appuntamento con la Boxe Iaia, al quale avevano dato la loro adesione in 150, hanno percorso 4 Km tra le vie e i corsi principali del centro del Capoluogo Adriatico, attraversato le Piazze Cairoli e Santa Teresa, giungendo da via Del Mare al Lungomare Regina Margherita formando un unico grande corteo per dire ancora una volta basta a minacce, soprusi, atti di violenza e costrizioni che provocano sofferenza fisica, sessuale o psicologica di cui molte di loro purtroppo sono vittime.

Il gruppo è poi tornato nei pressi della sede del sodalizio pugilistico brindisino in Via Giuseppe Pisanelli dove come atto conclusivo della manifestazione, alla presenza dell’Assessore allo Sport Oreste Pinto, della Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi Anna Maria Calabrese e delle volontarie dell’Associazione “Io donna”, il maestro Carmine Iaia e la Dirigente della Boxe Iaia Emanuela De Francesco hanno inaugurata una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne donata alla città di Brindisi.

“Nelle ultime settimane, per le iscrizioni alla ‘Camminata e corsa rosa’, ho incontrato tantissime donne tutte decise a partecipare per dare il proprio contributo alla lotta contro la violenza di genere - dichiara il maestro Carmine Iaia – Rivederle oggi tutte insieme in un gruppo compatto e deciso mi ha fatto apprezzare la loro bellezza e la loro forza. È stato un piacere portare a compimento questa prima edizione, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e anticipo una novità per la prossima, apriremo alla partecipazione degli uomini che così potranno marciare insieme alle donne per un messaggio contro la violenza che sia sempre più universale!”