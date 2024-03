Successo per Bellaria Padel Brindisi contro Ct Maggioni San Benedetto del Tronto

BRINDISI - Partenza con il botto per le ragazze del Bellaria Padel Brindisi che nella prima giornata del campionato nazionale di serie B femminile sconfiggono il Ct Maggioni San Benedetto del Tronto con il punteggio di 2-1.

Una cornice di pubblico delle grandi occasioni ha letteralmente invaso il nuovo e bellissimo Sporting Club Bellaria Brindisi di via Appia ed ha reso l’ambiente ancora più magico per uno spettacolo che ha regalato grande padel e tante emozioni.

Le atlete brindisine, per la prima volta chiamate a calpestare i manti del nuovo circolo, hanno risposto presente alla chiamata ed hanno offerto una prestazione di assoluto livello.

Nel primo incontro le brindisine Francesca Pezzillo e Marina Garsia hanno avuto la meglio contro Emily Fabbri e Flora Carrella con il punteggio di 6-4, 7-5 al termine di un match durato due ore durante il quale un break sia nel primo che nel secondo set hanno fatto la differenza. L’emozione di giocare la prima partita in casa ha di fatto un po’ condizionato le ragazze del Bellaria che poi sospinte dal pubblico hanno trovato le chiavi giuste per aggiudicarsi il primo punto.

Nel secondo incontro Noemi Claudia Cascella e Silvia Storari (medaglia d’argento ai mondiali di Las Vegas) hanno superato in due set Maddalena Cini e Laura Battistini con il punteggio di 7-6, 6-1. Dopo un primo set equilibrato e chiuso al tie-break le pugliesi hanno avuto vita facile nel secondo parziale chiudendo facilmente con un perentorio 6-1 ed aggiudicandosi il punto della vittoria.

Nel terzo match sconfitta per la giovanissima e talentuosa brindisina Flavia Coppola che in coppia con Valentina Imperio non sono riuscite a portare a casa il terzo punto. Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-2 le ragazze del Ct Maggioni Maddalena Cini e Flora Carrella hanno ribaltato il risultato vincendo il secondo e terzo set con il punteggio di 6-3, 6-4.

Grande soddisfazione tra i dirigenti del Bellaria Brindisi per l’esordio vincente nel secondo campionato nazionale che premia gli sforzi di tutto il circolo ed il buon lavoro del maestro Marc Salart che è stato prodigo di consigli per tutta ala durata degli incontri.

Il prossimo appuntamento per le ragazze del Bellaria Brindisi è per sabato 30 marzo in casa del Vicenza Rengers, poi il 6 aprile nuova gara interna contro il K-Padel Novara.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui