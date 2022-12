Taekwondo: un 2022 da incorniciare si conclude con i passaggi di cinture per la "Pennetta Rosa"

BRINDISI - Grande festa di fine anno per la “Pennetta Rosa”, associazione sportiva dilettantistica di taekwondo diretta dal maestro Cosimo Spinelli (cintura nera 8° Dan). Nella rassegna che si è conclusa presso il palazzetto dello Sport “F. Melfi” lo scorso 23 dicembre, si sono svolti gli esami per il passaggio di Kup (grado della cintura) e tutti gli atleti sono stati premiati con la nuova cintura e il diploma in cui si attesta il superamento degli esami.

I dirigenti, il tecnico e gli atleti della summenzionata società, presieduta da Annunziata Trono, hanno stilato il consuntivo del lavoro svolto nell’anno sportivo 2022 e hanno potuto concludere che è stato un altro anno da incorniciare. Gli atleti brindisini hanno partecipato a due campionati italiani, tredici campionati internazionali online, cinque campionati interregionali, e un corso di aggiornamento. Tre atleti della “Pennetta Rosa”, sono diventati cintura nera mentre gli atleti agonisti, hanno partecipato a vari raduni collegiali “Forme e FreeStyle”. Al palmares già ricco, si sono aggiunti: 35 primi posti, 25 secondi posti e 36 terzi posti.

Tutti questi risultati, sono stati raggiunti grazie al contributo dei dirigenti e al loro attaccamento ai colori sociali. Al lavoro del maestro Cosimo Spinelli, che ha saputo preparare gli atleti portandoli alla conquista di numerosi e prestigiosi risultati, si è aggiunta la costanza degli atleti che hanno saputo dare il massimo nelle varie competizioni, portando in alto il nome della società e della Città di Brindisi e, i sacrifici dei genitori che hanno accompagnato i propri ragazzi e si sono dimostrati sempre disponibili nell’aiutare la società Grazie a queste sinergie, l’Asd “Pennetta Rosa”, è stata premiata con la “Stella d’argento al Merito Sportivo” dal Coni.

I dirigenti rivolgono a tutti un sentito ringraziamento nella prospettiva di continuare nel nuovo anno sportivo con lo stesso impegno e con gli stessi stimoli adatti per crescere ulteriormente.