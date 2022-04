Taekwondo, un brindisino di 15 anni conquista una medaglia di bronzo

BRINDISI - Collezionano ancora medaglie nazionali gli atleti della società sportiva brindisina "Taekwondo Gold Team" del maestro Marco Cazzato. Questa volta è il giovane Lorenzo Landolfo, 15 anni, a conquistare una medaglia di bronzo alla sua prima esperienza nella categoria Juniores e che lo ha visto salire sul podio ai recenti Campionati Italiani assoluti svolti nella città di Fondi lo scorso 3 aprile. Il giovane brindisino purtroppo ha ceduto la finale all'avversario per un solo punto di ammonizione evitando così di disputare la fase finale del campionato.

Una menzione anche per il suo compagno di squadra Marco Sirena, campione regionale in carica. Reduce da una lunga influenza, non ha potuto esprimere al meglio le proprie qualità, incontrando tra l'altro al primo turno il campione laziale di categoria. "Si guarda al futuro - commenta il maestro Marco Cazzato - verso la Super Dream Cup di Roma che si terrà nel mese di giugno e dove saranno selezionati i migliori atleti pugliesi per rappresentare la stessa Puglia nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi".