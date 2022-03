Taekwondo Gold Team, un oro e un bronzo per due giovani brindisini

BRINDISI - Ilaria Valenti, la giovanissima brindisina della società sportiva Taekwondo Gold Team del maestro Marco Cazzato, conquista una medaglia d'oro ai Campionati Italiani assoluti cadetti cinture rosse 2022, campionati svoltisi nel Palaflorio di Bari lo scorso weekend del 19 e 20 marzo, dopo la medaglia di bronzo conquistata il giorno prima dal suo compagno di squadra Gianluca Petracca.

Alla loro prima esperienza in campo nazionale i due giovani brindisini centrano il podio riscattando due anni di assenza dalle competizioni, un importante traguardo che getta le basi per una ripresa futura di ottime prospettive: Ilaria Valenti disputa ben quattro combattimenti per la conquista del gradino più alto del podio, mentre Gianluca Petracca disputa tre combattimenti e si arrende di misura nella fase della semifinale.

Dalla società sportiva Taekwondo Gold Team fanno sapere che "ottime sono state anche le prestazioni degli altri componenti della squadra pur senza medaglia, Tommaso Truppi e Davide Ancora ,ancora undicenni e alla loro prima esperienza in un campionato italiano".

Il maestro Marco Cazzato si dice soddisfatto per i risultati ottenuti dalle giovani promesse confermando ancora una volta il valore agonistico dei propri atleti che continuano a conquistare medaglie nazionali.