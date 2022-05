Taekwondo, “Insubria Cup": sette medaglie per il team Nuzzo

SAN DONACI - Grande successo per gli atleti della Asd Team Nuzzo con sede a San Donaci e Cellino San Marco, sabato 21 e domenica 22 maggio scorsi al campionato internazionale “Insubria Cup" di Busto Arsizio, competizione di combattimento organizzata dal comitato regionale Lombardia di Taekwondo. Otto atleti del team Nuzzo hanno sfidato sul tatami atleti provenienti da diverse nazioni portando a casa 7 medaglie, tra cui 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Gabriele Lioci oro, Simone Bevilacqua oro, Irene Pezzuto argento, Giovanni Bisconti argento, Sara Nuzzo bronzo, Zelinda De filippis bronzo,Giovanni Montinaro bronzo.



Alberto Marino ha sfiorato il podio ai quarti di finale, dopo aver vinto il primo incontro.“Un’esperienza eccezionale per i miei atleti, ma anche per noi, non si smette mai di crescere - commenta il maestro - ci portiamo a casa un grande risultato, faccio i miei complimenti a tutti gli atleti per i risultati riportati, soprattutto per quello che hanno dimostrato, per la voglia di vincere fino all’ultimo. Ci lavoreremo ancora di più, per raggiungere obiettivi più grandi!”