Taekwondo, interregionali categoria Forme: sei medaglie per l'Asd Pennetta Rosa

BRINDISI - Nuovo importante traguardo per il direttore tecnico della “Pennetta Rosa”, associazione sportiva dilettantistica di taekwondo, maestro Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan e dei suoi atleti, ai campionati interregionali categoria Forme “Taegeuk, Poomsae, All Star, Parataekwondo e FreeStyle”.

La manifestazione si è svolta nei giorni 6 e 7 aprile, al “PalaErcole” di Policoro (Matera). Trentacinque società presenti per un totale di 550 atleti partecipanti provenienti da alcune regioni della penisola. Visto l’alto numero di iscritti, le competizioni si sono svolti su tre quadrati facendo si che la manifestazione si protraesse per ben 25 ore e il folto pubblico che gremiva gli spalti in ogni ordine di posto, ad ogni esibizione degli atleti, riservava una standing-ovation.

La cosa più emozionante che ha toccato i cuori di tutti presente, è stata quando si sono esibiti gli atleti della categoria “Parataekwondo” i quali hanno riservato a questi formidabili ragazzi, una standing - ovation di cinque minuti. Il merito di tutto questo, dev’essere ascritto al Presidente Fita del comitato regionale Basilicata Maestro Tommaso Petrelli c.n. 8° Dan, instancabile organizzatore della bellissima manifestazione.

I successi di questa nuova sortita non sono affatto mancati. Sei le medaglie conquistate dal team: tre ori, due argenti e un bronzo. Medaglia d’oro: Samuele Argese, Elisa Maria Cassiano e Cosimo Spinelli. Medaglie d’argento: Luciana Capasa e Vittoria Castrignano. Medaglia di bronzo: Sonia Ferraro.

Bene si sono comportati gli atleti: Lorenzo Cozzoli, Riccardo Lasisa, Edoardo Melileo, Francesca Gemma Moroni e Filippo Piraino.

Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i genitori sono rimasti contenti dell’ottimo risultato raggiunto dagli atleti.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui