Taekwondo, l'Asd New Marzial Mesagne primeggia ancora a livello nazionale

L’Asd New Marzial Mesagne si riconferma per il secondo anno consecutivo come prima società italiana di taekwondo, in occasione dei campionati assoluti senior che si sono svolti a Roma. Teo Del Vecchio (categoria olimpica -58 kg) ha conquistato la medaglia d’oro, vincendo cinque incontri.

Daniele Biscosi (categoria olimpica -68 kg) si è imposto in tre gare per poi fermarsi in semifinale, a causa di un infortunio. Per lui una medaglia di bronzo. Ancora grandi risultati per lo storico sodalizio diretto dai maestri Baglivo.

Sempre a Roma, venerdì 26 aprile, presso la splendida cornice del Palatiziano di Roma, durante i campionati Italiani per categorie olimpiche di taekwondo, l'atleta brindisino Attilio Ventola della Asd Taekwondo Gold Team del maestro Marco Cazzato ha conquistato il suo sesto titolo italiano assoluto, vincendo quattro incontri con atleti di calibro nella categoria dei pesi massimi e aggiudicandosi il gradino più alto del podio.

Nell'occasione, l'atleta Gabriele Romano nella categoria sotto gli ottanta chili ha conquistato una medaglia di bronzo. Grazie ai risultati ottenuti dai propri atleti il sodalizio brindisino conquista il quarto posto tra le società partecipanti.