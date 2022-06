Il Giro d'Italia a vela torna a Brindisi: tante esibizioni dal 27 al 30 giugno

BRINDISI - La seconda edizione del Giro dell’Italia a vela avvia il suo percorso sul versante adriatico con la quinta tappa del Tour, che si svolgerà a Brindisi, dal 27 al 30 giugno. Lungo la rotta che dal capoluogo pugliese condurrà verso l’ultima tappa di Venezia, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Difesa Servizi Spa e da Ssi Events, in partnership con la Marina Militare, e con il supporto della Federazione Italiana Vela e della Gazzetta dello Sport, a dare spettacolo saranno le flotte Beneteau Figaro 3, Waszp e Wingfoil

"Nastro Rosa Tour", infatti, racchiude tutto il mondo della vela, in tre discipline: Offshore (Figaro 3): La navigazione da una località di tappa all’atra con il Double Handed Offshore; Inshore (Waszp): stadium e regate costiere intorno alle boe a contatto con il pubblico; Board (Kite foiling & wing): stadium e regate con tavole che consentono alta velocità, acrobazia e un alto tasso di spettacolarità.

La formula è quella vincente del 2021: le esibizioni si svolgeranno a pochi metri dalle banchine grazie alla formula stadium race, mentre il villaggio di regata allestito sul lungomare Regina Margherita permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di scoprire il dinamico mondo del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per promuovere, in generale, la bellezza e del nostro Paese ed, in particolare, il tessuto culturale, sociale e sportivo di ogni città di tappa, L’iniziativa, infatti, è inserita fra quelle trainanti del progetto Valore Paese Italia, un brand nazionale che raccoglie diversi circuiti tematici legati al turismo sostenibile e alla scoperta delle meraviglie dei territori italiani e in cui si valorizza il network pubblico / privato finalizzato al recupero del nostro patrimonio di bellezze.