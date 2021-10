Tennis a squadre maschile Over 45, il circolo tennis Dino De Guido campione regionale

Altra affermazione in questo 2021: la formazione gialloblù di Mesagne ha terminato il suo percorso nel girone vincendo tutti e cinque gli incontri disputati

MESAGNE - Il circolo tennis Dino De Guido di Mesagne si laurea campione regionale Over 45 maschile di tennis a squadre. La formazione gialloblù ha terminato il suo percorso nel girone regionale vincendo tutti e cinque gli incontri disputati. Nell'ultimo turno del campionato, una sorta di finale considerato che entrambe le compagini avevano conquistato 4 vittorie, la squadra mesagnese ha sconfitto in trasferta quella del circolo tennis Bari per 2 a 0.

I singolari sono stati conquistati da Luigi Pisoni (3.4) che ha regolato Emanuele Cafagna (3.4) col punteggio di 6-3 6-0 e da Antonio Caramia (3.2) vittorioso su Ivan Conte (3.4) per 6-2 6-2.

La compagine mesagnese, dunque, aggiunge quest'altra affermazione al suo 2021. I protagonisti di questo successo sono stati: Armando Caforio, Antonio Caramia, Antonio Cavaliere, Luca Pisoni e Luigi Pisoni. Il successo a squadre si aggiunge alla vittoria del campionato regionale individuale Over 45 di Luigi Pisoni e alla semifinale raggiunta da Cosimo Ignone nell'individuale Over 60.

Grande soddisfazione da parte del nuovo consiglio di amministrazione del sodalizio mesagnese, appena eletto il 13 settembre 2021 e presieduto, per il terzo mandato consecutivo, da Nicola De Guido.

Nel frattempo fervono i preparativi per il tradizionale Trofeo Dino De Guido giunto, quest'anno, alla trentanovesima edizione. La manifestazione è dedicata al ricordo di Dino De Guido, uno dei soci fondatori e primo vice presidente del circolo, prematuramente scomparso il 17 marzo 1976. Il torneo, che avrà inizio giovedì 14 ottobre, sarà Open, vale a dire che saranno ammessi a partecipare giocatori e giocatrici di ogni livello e categoria con tessera agonistica.