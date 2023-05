Tennis B2, il Ct “Dino De Guido” Mesagne vince in trasferta: primo posto in classifica

MESAGNE - La formazione di Serie B2 del Ct “Dino De Guido” Mesagne bissa il successo ottenuto all’esordio, sconfiggendo la forte compagine dello Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 col netto punteggio di 5 a 1.

Nei singolari vittorie nette di Gaston Tonello e Oleksandr Ovcharenko. Il primo non ha trovato nessun problema contro il tennista di casa Giorgio Caggianelli. Infatti, il match si chiudeva in due agevoli frazioni col punteggio di 6-1 6-1. Il tennista ucraino del circolo mesagnese, numero 384 Atp, opposto a Valentin Florez, dopo un primo set combattuto ha avuto vita facile nel secondo: 7-5 6-2 il punteggio in favore del tennista gialloblù.

Gli incontri di Davide Spina e Lautaro Falabella sono stati molto avvincenti, equilibrati ed emozionanti ed entrambi si sono risolti al terzo set.

Spina trovava dall’altra parte della rete Francesco Sasso. Il tennista mesagnese dopo aver perso il primo set per 6-4, in un secondo parziale equilibratissimo, riusciva ad annullare due match points e conquistare il tie break per 7 punti a 5. Nel terzo parziale dopo un inizio equilibrato l’incontro si indirizzava in favore di Spina, che chiudeva per 4-6 7-6 6-2.

Falabella, invece, affrontava Francisco Pancho Bahamonde, tennista italo-argentino molto ostico. Dopo il primo set perso per 6-3, il tennista mesagnese riusciva a reagire con il suo gioco fatto di accelerazioni e colpi di chiusura, e a portare il suo avversario a disputare il set decisivo. Il terzo parziale era molto combattuto e i due tennisti divenivano autori di un testa a testa avvincente che si concludeva al dodicesimo game: 6-3 2-6 7-5 il punteggio in favore di Bahamonde dopo tre ore e un minuto di partita.

Anche i due doppi erano appannaggio del sodalizio mesagnese. Falabella e Ovcharenko riuscivano a beneficiare del ritiro della coppia avversaria Florez/Bahamonde sul 4-6 2-0, per un infortunio al ginocchio occorso a Bahamonde.

Nel secondo doppio, Simone Pacciolla e Gaston Tonello, opposti a Giorgio Caggianelli e Francesco Sasso, riuscivano ad imporsi, con una bella prova, sulla coppia biscegliese in due soli sets: 6-1 6-3.

Con questo splendido risultato ottenuto dal club di Via Beato Bartolo Longo, peraltro contro una diretta concorrente per la promozione, il “Dino De Guido” si attesta al primo posto solitario in classifica. Domenica prossima, il circolo mesagnese sarà ospite a Bari della squadra della Società Ginnastica Angiulli.