Tennis, a Brindisi il "Torneo internazionale under 14 maschile e femminile"

BRINDISI - Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, tornano sui campi di via Ciciriello le piccole star del tennis europeo. Il Circolo Tennis di Brindisi, infatti, dal 4 giugno all’11 giugno 2022, sarà sede della nona edizione del “Torneo internazionale under 14 maschile e femminile”. Un evento di altissimo livello agonistico che, tappa importante nel circuito della Tennis Europe, vedrà la partecipazione di circa cento giocatori italiani e stranieri, tecnici, maestri e arbitri.

Oltre quella italiana verranno ospitate diverse delegazioni straniere tra le quali: Germania, Belgio, Francia, Ucraina, Gran Bretagna, Serbia, con giocatori considerati future promesse del tennis mondiale. Cinque i giovanissimi atleti sui quali il Circolo Tennis Brindisi quest’anno ha deciso di puntare: Gabriele Paiano, Kayla De Campora, Daria Minunni, Giorgia Camilleri, che avranno a disposizione la Wild Card per accedere al tabellone di qualificazione nelle giornate del 4 e 5 giugno cui seguirà, a partire dal 6 giugno, lo svolgimento del main draw (tabellone principale) maschile e femminile per il quale il pass di accesso è stato, invece, assegnato al brindisino Federico Della Corte.

Il torneo, promosso ed organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, rappresenta un prestigioso palcoscenico del tennis giovanile attraverso il quale i partecipanti avranno modo di sfidarsi, confrontarsi e competere ognuno per il proprio paese dando vita ad uno spettacolo tennistico unico nel suo genere.

Si comincia con gli incontri di qualificazione in programma sabato 4 e domenica 5 giugno a partire dalle ore 9. Lunedì 6 giugno, alle ore 9, avrà inizio il main draw (tabellone principale) di singolare maschile e femminile, con incontri ai quali si aggiungono quelli di doppio che, sino a giovedì 9 giugno, si disputeranno ininterrottamente dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio inoltrato. Previste per venerdì 10 giugno, alle ore 15, le semifinali di singolare e le finali di doppio. Sabato 4 maggio si chiude con le finali di singolare maschile e femminile in programma a partire dalle ore 15. Seguirà la cerimonia di premiazione.

In occasione dell’inizio del main draw, lunedì 6 giugno, alle ore 10.30, presso il Circolo Tennis Brindisi, il presidente Angelo Argentieri, il direttore del torneo Giuseppe Attolico e i direttori di gara Vito Tarlo, Alberto Ciampa e Alberto Cristofaro incontreranno i giornalisti per illustrare i dettagli del torneo.