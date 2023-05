Tennis, campionato di serie B2: ancora una vittoria per il “Dino De Guido”

MESAGNE - Prosegue la corsa inarrestabile del del Circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne nel campionato di serie B2 di tennis. La squadra gialloblù si è imposta a Bari con il punteggio di 6-0 contro la formazione della S.G. Angiulli, rimanendo da sola ben salda in vetta alla classifica del girone.

Nei singolari vittorie di Oleksandr Ovcharenko, Lautaro Falabella, Gaston Tonello e Davide Spina. Il numero uno mesagnese Ovcharenko ha sconfitto in due rapidi set l’argentino-sloveno del club barese Tomas Maxmiliano Lipovsek, ex 200 Atp. Il punteggio finale parla chiaro: 6-2 6-2 in un’ora e 14 minuti. Falabella trovava dall’altra parte della rete il 2.5 Federico Fioriti. Anche questa si rivelava una partita senza storia, con l’italo-argentino del “Dino De Guido” che si sbarazzava pe 6-2 6-1 della resistenza del suo avversario.

Tonello, opposto al barese Luca Narcisi, riusciva a concludere il proprio match con una vittoria in due sets, 6-3 6-2. Infine, Davide Spina si aggiudicava il proprio incontro che lo vedeva impegnato contro Stefano De Luisi con il punteggio di 6-1 6-4, anche se nel secondo set il giocatore barese ha combattuto con più determinazione.

Anche i doppi si concludevano senza particolari difficoltà per la compagine mesagnese. Oleksandr Ovcharenko e Lautaro Falabella vincevano il proprio doppio contro Tomas Maxmiliano Lipovsek e Federico Fioriti per 6-0 6-3, mentre Gaston Tonello e Simone Pacciolla riuscivano ad avere la meglio su Stefano De Luisi e Gianfranco Addante con il punteggio di 6-3 6-2.

In queste prime tre giornate di gara il Ct “Dino De Guido” ha inanellato 17 vittorie su 18 incontri disputati, traguardo ragguardevole che testimonia l’ottimo stato di forma della formazione mesagnese e che è di buon auspicio per futuro.

Venerdì 2 giugno il Ct “Dino De Guido” osserverà un turno di riposo, mentre domenica 4 giugno sarà impegnato nel confronto contro il Ct Galatina sui campi in terra rossa di via Beato Bartolo Longo a Mesagne, con inizio alle ore 10.00.

Una notazione finale che riguarda il tennis in rosa: le ragazze della squadra mesagnese di serie D2, si sono qualificate per i playoff promozione per l’accesso in serie C. Ludovica Casalino, Sofia Greco e Giorgia Margherita (tutte U.14) affronteranno sabato prossimo il T.C. Giannoccaro di Monopoli.