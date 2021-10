Tennis in carrozzina: Bruno Carlucci trionfa nel doppio nel torneo nazionale

SAN VITO DEI NORMANNI - Si è svolto a Grottaglie (Taranto), presso il circolo tennis, la quinta tappa del circuito Fit-Lab 3.11, torneo nazionale open tennis in carrozzina, prima volta in terra pugliese. Bruno Carlucci originario di San Vito dei Normanni ma residente a Reggio Emilia, rinomato atleta Fit di tennis in carrozzina a livello nazionale, ha ottenuto due ottimi piazzamenti: primo posto nel doppio maschile, (6-2 / 6-3) con il compagno Sodero Roberto, ed un mancato primo posto nel singolo, ceduto al tennista di Cremona Giovanni Zeni ( 6-0 / 4-6 / 2-6). Grazie a questi risultati, Bruno Carlucci scala il ranking nazionale piazzandosi attualmente al quinto posto tra i migliori d’Italia e, di diritto, potrà partecipare al prossimo master di tennis in carrozzina dove a sfidarsi saranno i primi 8 del ranking nazionale.