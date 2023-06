"The Doctor" sul Bondone per "laurearsi" all'università delle salite

Si accendono i motori alla 72ª Trento - Bondone, che con i suoi 17,300 metri di percorso è la competizione più lunga del Civm (Campionato italiano velocità montagna). Il tracciato, affascinante ed altamente spettacolare, si arrampica dalle porte della città sulle rive dell’Adige, fino in prossimità della vetta del monte Bondone. Lo start è in località Montevideo ed il traguardo a Vason. Sono 1.350 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo lungo una pendenza media dell’8,88 per cento sulla strada provinciale 85.

Una gara dove la sola velocità pura non basta, perché buona parte della prestazione la si ottiene dosando bene la guida veloce alla costanza del rendimento del mezzo meccanico, sottoposto a sollecitazioni uniche per il genere di tracciato. E questo mix di velocità e costanza lo si ottiene solo con l’esperienza, e diversi arrivi sul mitico scollinamento di Vason.

Il driver pugliese Angelo “The Doctor” Loconte è già in modalità “race” per questo impegnativo weekend che lo vedrà nuovamente alla guida della sua amata Peugeot 308 GTi curata dalla DP Racing di patron Claudio De Ciantis. Alla sfida con i diretti avversari per la rincorsa al titolo di Campione italiano Racing Start Turbo, si aggiungono i diversi driver locali presenti, esperti delle strade di casa, tutti pronti a dare il 100 per cento per conquistare la vittoria in una gara che per molti vale un’intera stagione.

"La chiamano l’università delle salite - dice Loconte -: Correrò, dunque, per laurearmi. Ho studiato molto: sarà sufficiente per raggiungere l’agognato alloro? Lo spero tanto. I meccanici della DP Racing si sono impegnati al massimo per sostituire quel turbo che mi ha 'tradito' in Val Camonica. Sono fiducioso in una prestazione adeguata all’impegno profuso. Ma sarà il campo di gara ad emettere la sentenza".

Il programma della gara organizzata dalla Scuderia Trentina, prevede per oggi, venerdì 9 giugno la giornata dedicata a verifiche ed operazioni preliminari dalle 9 alle 19.30 presso il piazzale Zuffo (tecniche), sede del paddock e l’Hotel Everest (amministrative). Alle 9 di sabato 10 giugno i concorrenti ammessi alle ricognizioni accenderanno i motori per la prima delle due manche previste. Domenica 11 giugno, il direttore di gara Fabrizio Fondacci e l’aggiunto Roberto Bufalino, daranno il via alla gara, in salita unica, che sarà seguita dalle telecamere di Aci Sport per il live streaming, alle 17 tutta la gara Civm su Aci Sport TV (228 Sky).