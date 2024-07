"The Doctor" Loconte ai piedi del podio in Vallecamonica

Un weekend davvero molto impegnativo quello della Malegno - Ossimo - Borno, quinta tappa del Campionato Italiano Super Salita, valida anche per il Fia European Hillclimb Championship, per il pilota pugliese Angelo “The Doctor” Loconte che al volante della Mini Cooper JCW F56 di classe RSTB 2.0 dalla GT Racing, ha profuso il 110 per cento dell'impegno per cancellare l'opaca prestazione della Coppa Teodori e restare in scia alla lotta per il titolo di Campione Italiano Racing Start.

La sfida nella sfida, quella di affrontare il, veloce, lungo, complesso e ostico tracciato, quello del Trofeo Vallecamonica, mai particolarmente fortunato per il portacolori della EptaMotorsport, ha portato Loconte a spingere al limite la sua Mini Cooper JCW, ottenendo sia in Gara 1 che in Gara 2 due salite di tutto rispetto, che lo hanno classificato ai piedi del podio assoluto tra le vetture di stretta derivazione di serie per appena 2 secondi, alle spalle del vincitore, il reatino Antonio Scappa alla guida della "familiare" Seat Leon ST, del secondo classificato, il concittadino Oronzo Montanaro su Mini Cooper e del corregionale Giovanni Ammirabile (Seat Leon ST), con cui ha duellato per il terzo gradino del podio sino all’ultimo degli 8.591 metri del tracciato camuno.

"La gara di Vallecamonica mi ha soddisfatto molto - spiega The Doctor -, più di tutte le altre di questa stagione, perché aldilà della quarta posizione in classifica, mi ha permesso di ottenere un risultato cronometrico che ritenevo impensabile, dopo la prestazione di Ascoli. In termini di peso specifico, sotto l'aspetto della convinzione, è un gran bel passo avanti. Infatti, lottare sino all'ultimo chilometro della seconda manche di gara per il podio, considerando i piloti e le vetture di gruppo (anche di quelle straordinarie della classe 1600 turbo) di altissimo livello e resterà una ottima prestazione. Ora sguardo al Terminillo, forse passando da una competizione interlocutoria (quella di Sarnano) cui potrei partecipare se risolvo alcuni problemi familiari attualmente presenti. Via, a tutto gas".

Calendario Campionato Italiano Supersalita 2024

Le prossime gare.

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (Pg).

