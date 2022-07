The Doctor sul Terminillo in cerca di conferme

FASANO – Il portacolori della EptaMotorsport Angelo “The Doctor” Loconte sembra aver finalmente trovato il bandolo della matassa: il team DP Racing ha finalmente compreso e risolto il problema tecnico che ha attanagliato la sua Peugeot 308 GTi nella prima parte di campionato.

Il morale dopo il pesante distacco rimediato alla Trento - Bondone non era dei migliori, anche se nonostante gli evidenti problemi alla vettura, il driver brindisino aveva comunque ottenuto un posto sul gradino basso del podio, ma il carattere battagliero e mai domo di The Doctor ha spronato il team a cercare una soluzione agli improvvisi cali di prestazione della vettura, e i test di questi giorni sembra abbiano finalmente portato a comprendere la problematica e a risolverla.

«Le noie meccaniche che dall’inizio del campionato – spiega Loconte - non mi hanno mai abbandonato si sono presentate anche sui tornanti del Bondone. Miracolosamente, direi, sono riuscito ad ottenere preziosi punti da podio. Finalmente, le prove tecniche di questi giorni hanno condotto a risolvere il problema meccanico che ha afflitto la vettura per tutta la prima parte di campionato. La velocissima gara del Terminillo, dunque, potrebbe rappresentare un punto di svolta importante. Io ci credo. Spero di non deludere anzitutto me stesso. Le premesse positive ci sono. Il percorso è bellissimo ed impegnativo. Cercherò di studiarlo a fondo…».

La 57ª Rieti Terminillo partirà ufficialmente oggi, venerdì 15 luglio con le verifiche tecnico-sportive, mentre le due salite di prova sono in programma domani, sabato 16 luglio a partire dalle ore 10:00.

Semaforo verde alle 11 di domenica 17 luglio per la gara in manche unica sui 13,4 km del veloce percorso reatino. La diretta su ACI Sport TV (228 Sky) e NPC TV (176 ddt) è in programma a partire dalle 11.30, mentre lo streaming sui social del CIVM, della Federazione della CoppaCarotti sarà dalle 11:00.

Il calendario del Civm 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 – 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.