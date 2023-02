Taekwondo: quattro titoli interregionali per la Tae Action Center

BRINDISI - La società Asd Tae action center guidata dal maestro Francesco Campanella, consigliere regionale Fita Puglia, nonché cintura nera 7° dan, ha partecipato al campionato interregionale Puglia cadetti junior e senior, che si è svolto a Bari, presso il Palaflorio.

La società Brindisina ha conquistato 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Gli ori (quindi titoli interregionali) sono stati conquistati da: Dante Colangelo (-55 kg junior) vincendo una finale agguerrita; Riccardo Barbato (-59 kg junior), vincendo la finale per 2 round a 0; Asia Cristella (-42 kg junior); Giulia Rillo (-46 kg junior).

Argenti: Antonio Colangelo (-51 kg junior); Raffaele Iaia (-55 kg junior).

Bronzi: Francesco Russo (-57 kg cadetti), perdendo in semifinale contro il vice campione europeo, atleta della nazionale italiana; Minosi Alberto (-53 kg cadetti) vincendo 2 combattimenti e perdendo una semifinale molto combattuta; Scagliarini Giorgia (-46 kg junior). Anche se non raggiunge il podio per un solo punto, ottima prestazione di Romano Gabriele (-33 kg cadetti).

Da parte del maestro Campanella un ringraziamento speciale a Danilo Leggiero, assistente coach. Il maestro brindisino pienamente soddisfatto del risultato ottenuto.