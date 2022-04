Titolo regionale, due primi posti per il Circolo della scherma Brindisi

BRINDISI - Il weekend è stato ricco di emozioni per il Circolo della scherma Brindisi, che porta a casa due primi posti e due terzi posti. Nella categoria Cadetti e Giovani trionfa Francesco Corsa, dimostrando la sua preparazione e concentrazione, battendo il suo avversario 15/0, conquistando così il titolo regionale Cadetti e Giovani fioretto maschile. Tamburrano Jacopo, con la sua determinazione, conquista la sua coppa ed è terzo sul podio.

Per la categoria Cadette e Giovani, trionfa Lara D'Agnano, che ha tenuto le redini della gara uscendo prima dai gironi, conquista il primo posto sul podio battendo la barese Giorgia Maino 15/6. Terzo posto per Alice Tessari, che batte la barese Margherita Amodio in un sofferto e agguerrito assalto che ha visto la Tessari allungare il ponteggio negli ultimi minuti, terminando l'assalto con 15/10.

Una menzione anche per Federica Di Giorgio, che si scontra nelle semifinali con una agguerritissima Rebecca D'Alonzo del CsBari, che con la sua caparbietà le lascia poco spazio chiudendo al quinto posto. Entusiasmo e grinta non sono state sufficienti a Silvia Simone, che si è dovuta scontrare contro l'esperienza delle sue rivali terminando la sua corsa al podio con un settimo posto.

Dal Circolo della scherma Brindisi affermano: "Bravissimi tutti, purtroppo per la scelta logistica della federazione in merito alla location della gara, i nostri atleti non parteciperanno al Coppa Italia nazionale Cadetti/Giovani che si terrà ad Adria".

Francesco Corsa e Lara D'Agnano hanno ottenuto la qualificazione per la Coppa Italia nazionale Assoluti che si terrà ad Ancona dal 6 all'8 maggio, mentre Federica Di Giorgio è ancora in ballottaggio per la qualificazione.

Il Circolo della scherma Brindisi ringrazia tutto lo staff, i preparatori atletici Elena Taurisano e Alessio Pinto, il mental coach Max Di Santo, gli istruttori Manuel Molfetta e Pierpaolo Ciracì e il maestro Antonio Muraglia, "che stimolano e supportano i nostri ragazzi per renderli atleti eccellenti nella realtà regionale e nazionale".