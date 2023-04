Challenge Giovanissimi Salento 2023: a San Pietro in scena la "Varano bike Kids"

SAN PIETRO VERNOTICO - Sabato 23 aprile prossimo, a San Pietro Vernotico, torna la Varano Bike Kids, la gara di Mtb giovanissimi che fa parte del circuito Challenge Giovanissimi Salento 2023 ed è riservata ai bambini tesserati con la Federazione Ciclistica Italiana. L'evento, organizzato dalla Asd Salis Bike, coinvolge le categorie G1 a G6, Minibiker e Pg-Id m/f. L'appuntamento è alle 8 nel campo sterrato adiacente piazza Domenico Modugno.

Il percorso off-road è caratterizzato da rettilinei, curve, piccole salite e brevi discese, il tutto immerso in un suggestivo contesto naturale. La gara, approvata dal Cr Puglia Fci, prevede diverse partenze gestite dai giudici federali. Tra i servizi: quello medico con ambulanza, nonché l'assistenza della Protezione Civile di San Pietro Vernotico.

"L'evento è molto atteso dai giovani ciclisti pugliesi, che hanno la possibilità di sfidarsi e di mettere alla prova le loro abilità su un percorso tecnico e divertente. Occasione per socializzare e fare amicizia con altri appassionati del settore. La Asd Salis Bike organizza corsi gratuiti di scuola ciclismo da oltre dieci anni, con allenamenti settimanali e gite in bicicletta per i propri membri, promuovendo lo sport e la sana attività fisica tra i giovani". Si legge in una nota degli organizzatori.

"In qualità di tecnico, parte del team, la presenza del ciclista ex professionista Elia Aggiano, che ha una lunga carriera ricca di esperienze straordinarie accanto a grandi nomi del ciclismo come Marco Pantani, Mario Cipollini e Michele Scarponi e altri". La Asd Salis Bike promuove da anni la pratica dello sport e della sana attività fisica tra i giovani.