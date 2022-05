Torna a Brindisi la gara podistica "Run on the dirt road - Corri sul mare"

BRINDISI - Dopo quasi tre lunghi anni di stop domenica 8 maggio si disputerà sul litorale brindisino la gara podistica "Run on the dirt road - Corri sul mare", quarta prova del circuito "Sulle vie di Brento" sotto l’egida del comitato Fidal Brindisi e sotto il patrocinio del Comune di Brindisi. Sarà valevole per il campionato Master interprovinciale. La gara organizzata dalla società Asd Mfr Brindisi e dal Csi Brindisi (l'evento è inserito nel progetto insieme per lo sport 2022, sponsorizzato da Enel), attraverso un percorso suggestivo tra sole, natura e mare percorre i sentieri sterrati e sabbiosi che si intrecciano nel parco da Punta Penne sino a Punta del Serrone.

Il via è previsto domenica alle 9 con le gare dei master e liberi. Sono attesi circa 400/500 atleti. A seguire: alle 10 la gara dei bambini, sono attesi più di 100 bambini di diverse società di atletica provenienti da tutta la Puglia, che si sfideranno su un percorso particolarmente impegnativo di 8 km per i master e di 400 mt per i bambini da 5 a 7 anni; 800 mt per i bambini da 8 a 10 anni e 1.200 per le categorie ragazzi e cadetti.

La manifestazione partirà da Lido Granchio Rosso. Gli organizzatori ringraziano la famiglia Monaco che per il secondo anno ha messo a disposizione l'intero lido per la logistica e i servizi e il ristoro: "Senza la loro disponibilità l'evento non sarebbe stato possibile", dicono. Gli organizzatori ringraziano inoltre gli sponsor che hanno reso questo evento possibile: Decathlon, Sfera, Divella, Nissolino, Eurospin, Sisa, Asti, Consenti, My personal lab, Nutrilite, Calcio shopping, Olimpia, Peddy bar, Lido Risorgimento. Saranno inoltre presenti le associazioni Andos, Admo e Fidas.

La seconda edizione della "Run on the dirt road - Corri sul mare" sarà per gli organizzatori "una bella giornata primaverile da trascorrere felicemente tutti insieme all'insegna dello sport, della salute e nel rispetto della natura e dell'ambiente che ci circonda. E' aperta a tutta la cittadinanza". Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 4 maggio alle 23.59, su www.fidalbrindisi.it per gli agonisti e venerdì 6 maggio per i liberi, iscrizioni su https://iscrizioni.csi-net.it/072//22823.