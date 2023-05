"Main event" di burraco a Brindisi: due intense giornate di gare

BRINDISI - Il 2 e il 3 giugno 2023 il direttore di gara Vito Poleti, arbitro di consolidata esperienza, coadiuvato da uno staff tecnico eccellente composto da Antonio Starace e Nicco Colella, darà al via ad una nuova esperienza sul territorio brindisino: il primo main event di burraco, gara provinciale.

I tornei sono strutturati in maniera semplice e si svolgeranno in un’ambiente dinamico e familiare. Si preannunciano due intense giornate di gioco, presso l’hotel Minerva.

I tornei sono strutturati in due giorni non vincolanti fra di loro con premiazione alla fine di ogni singolo giorno.Si svolgeranno sfide all’insegna della sana competizione, oltre a divertimento e nuove conoscenze. Si può partecipare al torneo previa iscrizione. Per info e prenotazioni contattare il numero 3479058753.