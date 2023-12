Torneo di dama di fine anno fra Cellino San Marco e San Donaci

BRINDIS - I circoli damisti di San Donaci e Cellino San Marco hanno organizzato una giornata in tema natalizio ed ultimo torneo di dama di questo splendido 2023. Circa 50 ragazzi partecipanti divisi in due gruppi, uno dei due era formato da 10 piccoli damisti di età compresa fra i 5 e gli 8 anni e l'altro dai 9 ai 15 anni.

A termine torneo sono stati premiati tutti da Babbo Natale (50 primi classificati), regalando loro dei piccoli dolcetti e successivamente sono stati offerti alcuni panettoni e pandori ed insieme alle famiglie di tutti i damisti si è festeggiato il Natale e la gioia di far parte di questa bellissima famiglia chiamata Fid.