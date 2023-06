Raccolta fondi per l'Irccs Medea: torneo solidale di padel organizzato dal Sap

TORRE SANTA SUSANNA – Il sindacato autonomo di Polizia di Brindisi e l’associazione di volontariato Fiorediloto di Torre Santa Susanna organizzano per il 28 giugno 2023 alle ore 18 presso il Circolo tennis Smash di Torre Santa Susanna il torneo di padel della legalità e della solidarietà.

Nell'ambito della sensibile attenzione rivolta nel campo sociale verso le fasce di persone più vulnerabili, con la preziosa collaborazione dell'associazione Fiorediloto, è stato realizzato tale evento con l’obiettivo di aiutare chi è meno fortunato di noi, organizzando nel corso del torneo una raccolta di fondi che verrà destinato integralmente all'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico – Irccs “Eugenio Medea”, unico ospedale di riabilitazione per l'età evolutiva presente in Puglia, con sede in Brindisi in piazza Di Summa a Brindisi, che aiuta bambini e ragazzi affetti da gravi disabilità.

“La manifestazione – afferma Domenico Pezzuto, segretario provinciale del Sap - si inserisce in un comune percorso di legalità e di solidarietà, poiché crediamo che questi siano valori fondanti di una società civile, e lo sport è certamente un mezzo che aiuta a diffondere tali valori”.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro i quali hanno sostenuto questa iniziativa, in particolare la maestra di tennis Antonella Maci, proprietaria del Circolo Tennis Smash che ha concesso a titolo gratuito i campi per lo svolgimento di questa manifestazione solidale ed il patrocino del Comune di Torre Santa Susanna”.

Parteciperanno all’evento: il questore Annino Gargano; il dirigente del Commissariato di polizia di Mesagne, Giuseppe Massaro; il dirigente del commissariato di Ostuni, Andrea Toraldo; Il comandante stazione carabinieri Torre Santa Susanna, luogotenente Corrado Memmi; l’onorevole Giovanni Maiorano; il presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli; il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno; il presidente dell’Ambito territoriale Br/4, Antonio Calabrese; il dottor Antonio Trabacca, responsabile dell'istituto “Eugenio Medea” di Brindisi.