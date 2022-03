Il quidditch torna al Fanuzzi: team da tutta Italia per l'European Quidditch Cup

BRINDISI - Dopo lo stop dovuto al Covid, il quidditch torna in campo il 12 e 13 marzo a Brindisi per l’evento organizzato dalla Brindisi Quidditch Asd. Il gioco nato dalla penna di J.K. Rowling ha trovato spazio anche nel mondo non magico e moltissimi sono gli atleti che si sfidano a livello nazionale e internazionale.

Lo stadio “Fanuzzi” di Brindisi ospiterà squadre provenienti da tutta Italia che si contenderanno prima un posto all’EuroQualifier e poi si sfideranno per accedere ai due gironi dell’European Quidditch Cup, l’europeo per club. Nella giornata di sabato la squadra di casa, i Lunatica Quidditch Club, incrocerà Perugia Gryphons, Green Tauros Torino, Cerberus Bari e Milano Gators nei playoff che determineranno le due squadre che saranno in campo anche domenica per l’EuroQualifier.

Domenica, scenderanno in campo anche Bombarda Brixia, Dna Quidditch, Bologna Quidditch e Siena Ghibellines, già qualificate per la fase finale. Le quattro squadre vincitrici alla fine del torneo rappresenteranno l’Associazione Italiana Quidditch all’EQC, due nella Division 1 e due nella Division 2. La Division 1 si terrà a Limerick (Irlanda) il 4 e 5 giugno, mentre Brescia ospiterà la Division 2 il 23 e 24 aprile.