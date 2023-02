A Torre Santa Susanna due giorni all'insegna delle arti marziali

Torre Santa Susanna per un giorno capitale degli sport da combattimento. Domenica 19 febbraio la cittadina brindisina ha ospitato all’interno del Palazzetto dello Sport, alcuni dei maestri e degli atleti di riferimento di Karate, Ju Jitsu e Brazilian Jiu Jitsu. Una festa di sport, valori ed amicizia vissuta su proposta del comitato provinciale di Brindisi di Asc con il supporto operativo della società di eventi Countdown e il patrocinio del comitato regionale Coni Puglia, del comitato regionale Puglia Fijlkam, del Comune di Torre Santa Susanna e il sostegno del maestro Cosimo Perrucci e della Confcommercio Brindisi.

Massimiliano Zanzarella, torrese doc e presidente provinciale di Asc e a sua volta maestro di arti marziali, è stato il catalizzatore dell'iniziativa che per due giorni ha dato lustro alla cittadina di Torre. Oltre alle competizioni e alle gare vissute domenica a cui hanno preso parte circa 370 atleti di varie età e categorie provenienti da Puglia, Umbria, Campania, Lazio e Sardegna la kermesse ha proposto anche alcuni seminari intensivi di formazione nella giornata di sabato 18 febbraio curati dai maestri Gino Nosi (Karate), Roberto De Ronzi (Ju Jitsu) e Dario Bacci (Brazilian Jiu Jitsu).

Un evento che oltre alla elettrizzante competizione sportiva ha voluto proporre a giovani di tutte l'età, specialmente ai più piccoli, la disciplina che le arti marziali portano con sé: il rispetto degli altri a partire dagli avversari sul tappeto da gioco. Un obiettivo sportivo ma soprattutto educativo, un aiuto non banale alla crescita armonica ed equilibrata dei ragazzi fin dalla tenera età.

Sono stati presenti alle varie fasi dell’iniziativa diversi rappresentanti di prestigio del territorio: dal sindaco di Torre Michele Saccomanno al delegato allo sport dello stesso Comune Nico Tieni, alla presidente di Confcommercio di Brindisi Anna Rita Montanaro, alla coordinatrice dei Giochi del Mediterraneo Elena D'Arcangelo al delegato Fondazione Fibrosi Cistica Torre-Brindisi Oronzo De Tommaso.

Proprio quest’ultimo sodalizio è stato protagonista durante l’evento di una raccolta fondi che ha donato circa 400 euro alla causa della ricerca clinica e sperimentale sulla Fibrosi Cistica. Un esempio concreto di sport e solidarietà ma anche di condivisione e buone pratiche. "Ringraziamo As Brindisi ed il maestro Zanzarella – hanno fatto sapere dalla Fondazione - assieme a tutti coloro che hanno voluto sostenere la nostra causa, in qualsiasi misura. Oltre ai fondi raccolti l'arricchimento maggiore è stato quello morale: abbiamo conosciuto tanti giovani atleti che ci hanno mostrato vicinanza e sensibilità".

"Capacità di relazionarsi con gli altri, sicurezza in sé stessi, rispetto verso l'avversario e la consapevolezza che il competitore non è mai un nemico ma un alleato che ti accompagna verso la vittoria: vincere è saper controllare le proprie emozioni, reazioni, e saper rispettare il compagno – ha commentato il presidente Asc Brindisi Massimiliano Zanzarella al termine della giornata - Oggi questi ragazzi hanno dimostrato che per loro fare sport è vincere ogni giorno".