Il fine settimana dedicato alle arti marziali: competizione e formazione

TORRE SANTA SUSANNA - Il prossimo fine settimana Torre Santa Susanna sarà capitale dello sport da combattimento e delle arti marziali. Il 18 e 19 febbraio prossimi la cittadina ospiterà all’interno del palazzetto dello sport una due giorni nazionale di competizione e formazione di Jitsu, Karate e Brazilian Jiu Jitsu voluto e organizzato dal comitato provinciale Asc di Brindisi, presieduto dal maestro Massimiliano Zanzarella, e dalla società Countdown, realtà leader nella organizzazione di eventi in queste discipline per conto di Asc e non solo. I due enti hanno trovato nel maestro Cosimo Perrucci e nella Confcommercio Brindisi attivi partner nella ideazione e promozione dell’evento di caratura nazionale.

Dopo il lungo periodo di stop forzato a causa delle precauzioni sanitarie lo sport riparte più motivato che mai anche nel territorio brindisino, ospitando un evento di rilevanza nazionale grazie alla dedizione e alla elevata competenza ed esperienza pluriennale di molte professionalità dello sport e della organizzazione di eventi. Asc e Countdown non sono alla prima esperienza in terra di Brindisi: già in aprile un evento di eguale prestigio è stato proposto a Francavilla Fontana e dopo la Città degli Imperiali l’Amministrazione Comunale di Torre Santa Susanna guidata dal sindaco Michele Saccomanno ha fortemente voluto questo evento in città e ha fornito la massima disponibilità logistica e di supporto per la buona riuscita dell’evento.

La due-giorni avrà al centro la competizione sportiva vera e propria del "1° trofeo Asc Brindisi & Countdown 2023", ma molte e diverse saranno le attività proposte anche a livello dimostrativo e amatoriale. Si partirà sabato 18 febbraio, dalle 15.00 e fino a sera, con lo stage di Arti Marziali di Ju Jitsu, Karate, Brazilian Jiu Jitsu a cura di tecnici di alto spessore nazionale delle tre discipline. Domenica 19 febbraio porte aperte già dalle 9.00 del mattino con le gare di contatto pieno di Mma, Grappling, K1, Muay Thai, Free Boxe che si disputeranno in gabbia e su ring dando vita a gare di diverse categorie: bambini, fanciulli, ragazzi, esordienti, cadetti, juniores, seniores e master. Accanto alle gare i percorsi per i bambini e le competizioni di Kata proposte per categorie di età. Infine i match di Point Fighting e Light Contact sui tatami.

Spazio anche alla solidarietà: l’evento Asc-Countdown ospiterà i volontari della Delegazione Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre che promuoveranno la propria causa sociale e di ricerca scientifica invitando alla raccolta fondi e donando ai bambini presenti simpatici gadget con cui divertirsi nella grande festa di vita e di sport che l’iniziativa vuole essere.

L’evento è patrocinato dal Coni Comitato Regionale Puglia, Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Comitato Regionale Puglia, Confcommercio Brindisi e Comune di Torre Santa Susanna. Ingresso libero.