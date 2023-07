Trofeo dell'Adriatico e del mar Ionio: i "Vogatori Remuri Brindisi" trionfano in casa

BRINDISI - I Vogatori Remuri di Brindisi trionfano nella seconda tappa del Meeting Nazionale 2023 del Centro Sportivo Italiano, giunto alla V edizione, nonché 17° edizione dello storico “Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio”. La gara di voga itinerante a dieci remi con timoniere si è tenuta ieri mattina (domenica 24 luglio 2023) nel porto interno di Brindisi, nei pressi del lungomare Regina Margherita, nonostante una temperatura proibitiva. Una vera e propria impresa per l’equipaggio capitanato da Franco Romanelli che mancava dal 2016, ultimo anno in cui la tappa brindisina è andata proprio ai padroni di casa. Oltre a Franco Romanelli, i protagonisti della giornata sono stati Filiberto Cantoro, Vincenzo Maggiore, Ettore Scivales, Mirko Miglietta, Mauro De Bellis, Simone Falco, Jean Jacques Lepainteur, Alessandro Longo, Antonio Romanelli. Il posto occupato da Max Romano, costretto ai box all’ultimo momento, è stato affidato in extremis a Federica Romanelli che non ha assolutamente fatto rimpiangere il vogatore.

I Remuri si sono classificati primi davanti a una delle squadre di Taranto e a quella di Giovinazzo. Ora, l’esito finale del Trofeo si giocherà nell’ultima tappa in terra barese in programma il prossimo 6 agosto. Nel complesso, è stata una grande festa di sport e spirito collettivo culminata con una foto sulla scalinata Virgilio che ha coinvolto tutte le marinerie partecipanti. La bellezza di questa disciplina che abbina sport, cultura, turismo, rispetto per la natura e amore per il mare, si è intrecciata ancora una volta con i valori del Centro Sportivo Italiano. I rappresentanti, in primis il giudice di gara Massimo Tavella, hanno ringraziato pubblicamente i brindisini durante la premiazione.

Oltre ai Vogatori Remuri Brindisi (equipaggio maschile), hanno preso parte alla manifestazione il Palio di Taranto (femminile), “Massimo Cervone” Giovinazzo (maschile), Vogatori Città di Taranto (maschile e femminile), Bilancella Vogatori Molfetta (maschile), Lega Navale Taranto (maschile e femminile), Vogatori Taras (equipaggio misto). Non sono mancati numerosi supporter con striscioni e cori da stadio capeggiati da Luca Lapomarda e Andrea Clemente, sempre vicini alla squadra.

“Siamo fieri di aver vinto la seconda Tappa del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio 2023 nelle acque della nostra Brindisi - dice a tal proposito il vice presidente dell’associazione Remuri e vogatore Antonio Romanelli - un ringraziamento particolare va a tutte le realtà che ci hanno sostenuto nell’organizzazione di questo evento e che quest’anno hanno deciso di 'salire a bordo' con noi e 'vogare' per Brindisi”.

La tappa del Trofeo (patrocinata dal Comune di Brindisi), è stata resa possibile grazie al sostegno di Ops! Operatori Portuali Salentini. L’impegno dell’associazione si inserisce nell’opera di valorizzazione del porto brindisino a trecentosessanta gradi, non solo per quanto concerne il comparto industriale e turistico, ma anche in termini di sport, tradizione e cultura.

Brio Brindisi, Sapido - ad un morso dal mare e il gruppo Ncilonauti hanno messo in campo tutte le proprie risorse per aiutare i Remuri nel realizzare questa impresa in termini di logistica e ristoro, così come determinante è sempre il contributo di Marina di Brindisi, Marina di Brindisi Club, Lega Navale, Cantiere Danese, Brindisi Città d’Acqua, Dal Pont Submarine Works Brindisi.

Un ringraziamento da parte dei Remuri va indirizzato al parroco della Basilica Cattedrale di Brindisi don Mimmo Roma per la benedizione iniziale e al video maker Mimmo Greco per aver ripreso i momenti salienti della giornata. Un pensiero va dedicato al vogatore Mimino Romanelli, scomparso qualche mese fa, oltre a tutti gli atleti che hanno fatto la storia dei Remuri.