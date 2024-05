Tutto pronto per il torneo di Taekwondo dedicato agli atleti over 60

BRINDISI - Si svolgerà a Brindisi nella mattinata del 12 maggio presso il Palapentassuglia il torneo di Taekwondo dedicato agli atleti over 60. Il primo torneo pugliese organizzato dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo), dal comitato regionale Puglia e diretto dal maestro Marco Cazzato vedrà la partecipazione di tutti gli atleti iscritti presso le società sportive pugliesi a partire dall’età di sessanta anni. Gli atleti si esibiranno nelle tecniche prestabilite adattate e daranno vita ad una competizione sicuramente entusiasmante in un progetto federale di successo che ha dato vita ad una fascia d’età praticante il taekwondo in età avanzata. L’ingresso sarà gratuito e la cittadinanza è invitata a tifare i nostri “nonni” marziali.

