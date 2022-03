Tutto pronto per la "Varano bike kids": in gara piccoli ciclisti provenienti da tutta la Puglia

SAN PIETRO VERNOTICO - Decolla l’attività giovanissimi 2022 del team Leo Costructions Salis Bike con le gare del calendario Challenge Giovanissimi Salento, e con l’organizzazione della gara Meeting Regionale Puglia, Short Track in Mtb del 9 aprile a San Pietro Vernotico.

La terza prova della challenge, la Varano Bike Kids, ha riacceso l’entusiasmo dei piccoli iscritti alla scuola ciclismo, dei genitori e degli sponsor che da sempre sostengono le iniziative dell’associazione a favore dei bambini. In un periodo di preoccupazioni che perdura da qualche anno, diventa importante donare attraverso lo sport momenti di svago e di piacere all’aria aperta stando a contatto con la natura.

L’associazione da oltre 10 anni cura settimanalmente momenti di allenamento e di sane passeggiate in bici con gli iscritti, oltre appunto all’organizzazione di eventi riconosciuti dalla Federazione ciclistica italiana, come questo del 9 aprile.

La Varano Bike Kids si terrà sul percorso ricavato in un terreno l’adiacente piazza Domenico Modugno. Qui si daranno appuntamento piccoli ciclisti provenienti da tutta la Puglia. Appena 500 metri di sterrato decisamente tecnico, con brevi discese e salite, in buona parte all’ombra degli altissimi alberi di pioppo che caratterizzano il luogo. Le categorie in gara saranno: giovanissimi, minibiker e promozionale. Ogni partecipante riceverà una medaglia e altri gadget, le società classificate invece una coppa. Ospite dell’evento Elio Aggiano, ciclista professionista con una lunga carriera ricca di esperienze straordinarie al fianco di grandi campioni come Marco Pantani, Mario Cipollini, Michele Scarponi e tanti altri. Cinque Giri d’Italia, un Tour de France, 4 Vuelta a Espana, 6 Milano-Sanremo, 2 Giri delle Fiandre, una Parigi-Roubaix, una Liegi-Bastogne-Liegi, due Giri di Lombardia, un campionato mondiale a Middlesbroug. Sarà proprio Aggiano a premiare i giovani, piccoli atleti pugliesi e futuro del pedale.

Un bel pomeriggio di primavera per tutti, anche per coloro che assisteranno da semplici spettatori e magari curiosi di voler conoscere l'avventuroso ed emozionante mondo della mountain bike e del ciclismo in generale. Appuntamento quindi a sabato 9 aprile 2022 alle ore 16:00 a San Pietro Vernotico (Br) per la Varano Bike Kids.