La under 14 femminile del Circolo Tennis "Dino De Guido" terza a livello nazionale

La formazione under 14 femminile del Circolo Tennis "Dino De Guido" di Mesagne raggiunge uno storico traguardo ottenendo uno strepitoso terzo posto assoluto, per il secondo anno consecutivo, nelle finali nazionali disputatesi sui campi in terra rossa del C.T. Giussano (Monza Brianza). Le ragazze gialloblù, dopo aver trionfato a livello di Macroarea Sud, hanno sconfitto nei quarti di finale la compagine emiliana del Circolo Tennis Reggio Emilia.

Alla vittoria della numero 1, Ludovica Casalino (2.6), ai danni di Arianna Galeazzi (2.8) col punteggio di 6-2 6-3, è seguita quella dell’emiliana Francesca Montorsi (3.1) sulla mesagnese Sofia Greco (3.1) per 7-5 6-0, che ha riportato l’incontro in parità. Il doppio decisivo della sfida ha visto trionfare le tenniste mesagnesi Casalino e Greco, contro la coppia reggiana composta da Galezzi e Montorsi con il punteggio di 6-4 6-3.

Nell’incontro di semifinale, il "Dino De Guido" ha dovuto affrontare il Circolo Tennis Grosseto, autore nei quarti di finale dell’eliminazione della prima favorita del seeding, il Circolo Tennis "Plebiscito" Padova. Nel primo incontro, Casalino ha dovuto soccombere in due set alla vicecampionessa italiana under 13, Anna Nerelli (2.6) per 6-1 7-5, dopo essere stata in vantaggio per 5-2 e due set point nel secondo parziale. A seguire, Greco ha lottato duramente contro Giulia Duchini (3.1), ma ha dovuto cedere il proprio incontro in tre set: 6-3 1-6 6-1 il punteggio in favore della tennista grossetana. La squadra toscana, quindi, è riuscita a qualificarsi per la finale vincendo l’incontro per 2 a 0, rendendo inutile la disputa del doppio.

Nel terzo incontro, dunque, la squadra mesagnese è stata impegnata nella sfida per decretare la squadra che doveva salire sul podio, la finale per il 3° e 4° posto, e vedersela contro la compagine del Villaforte Tennis Alessandria. Nel primo singolare, Casalino ha trovato dall’altra parte della rete Bianca Baroglio (2.7). Il match è stato vinto dalla tennista gialloblù dopo tre set: 7-6(1) 1-6 6-2. Il secondo incontro è sembrato essere una pura formalità per la giovane tennista mesagnese Greco. Infatti, ha condotto per 6-1 3-1 contro la piemontese Aurora Solio (3.1) prima di subire la rimonta dell’alessandrina, che si è imposta col punteggio di 1-6 7-5 7-5.

A decretare la vittoria e il conseguimento del terzo posto assoluto, è arrivato il trionfo nel doppio della coppia Casalino e Greco che si è imposta nettamente per 6-4 6-2 sulla coppia formata da Baroglio e Solio. Da sottolineare la presenza sugli spalti di numerosi tifosi mesagnesi giunti dalla Brianza per incitare le ragazze gialloblù.

Il titolo finale, come lo scorso anno nell’under 12, è andato al Circolo Tennis Grosseto. E’ da sottolineare come le squadre che hanno vinto le finali per il primo e terzo posto, abbiano in squadra giocatrici al primo anno under 14 (2010), con la sola eccezione per il Circolo Tennis “Dino De Guido” di Giorgia Margherita (2009), a differenza delle squadre uscite sconfitte nelle rispettive finali.

Straordinario il risultato raggiunto dalle giovanissime tenniste mesagnesi che, per il secondo anno consecutivo, hanno portato il loro circolo di appartenenza sino alla terza piazza nazionale, orgogliose di aver difeso onorevolmente, insieme al Circolo Tennis Maglie giunto quarto nel campionato maschile under 14, il nome della Puglia a livello nazionale.

Visibilmente soddisfatti lo staff tecnico, il maestro nazionale Armando Caforio, capitano della squadra, e tutto il consiglio di amministrazione del sodalizio mesagnese presieduto da Nicola De Guido. Da segnalare che da mercoledì 27 settembre, sui campi del circolo mesagnese, inizierà il tradizionale Torneo Open abbinato al prestigioso Trofeo "Dino De Guido" giunto, ormai, alla 41esima edizione. Finali previste per domenica 8 ottobre.