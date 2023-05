Valle Camonica sottotono per "The Doctor", ma è ancora in testa alla classifica

La 52ª edizione del Trofeo Valle Camonica ha segnato il passo del leader della classifica Racing Start Turbo Angelo Loconte, lasciandolo ai margini del podio, dopo la vittoria in Sardegna e nella sua Fasano, e il secondo posto sui monti Sibillini. Alla Malegno – Ossimo – Borno “The Doctor” ha dovuto fare i conti con un’agguerritissima pattuglia di veloci e coriacei avversari, oltre che alcune problematiche tecniche sulla sua Peugeot 308 GTi curata dalla DP Racing, che hanno compromesso la possibilità di lottare per il podio. Ma in un Campionato italiano velocità montagna lungo e serrato, anche il 5° posto di Gara 1 e il 4° di Gara 2 (che gli sono valsi il 4° posto nella classifica aggregata di classe RS TB 1650) portano ad incrementare il bottino di punti che gli permette ancora di mantenete saldamente la testa della classifica di campionato.

"Purtroppo, il trofeo Valle Camonica 2023 mi ha fatto tornare con i piedi per terra - dice serafico il portacolori della EptaMotorsport - Per vincere il campionato dovrò lottare sino alla fine con avversari sempre più aggressivi (sportivamente parlando) e con le disavventure meccaniche che periodicamente (come è normale che accada) possono essere sempre dietro l’angolo. Sabato, al termine della prima manche di prove, la turbina mi ha abbandonato. Essere competitivi, dunque, non è stato possibile. Tuttavia, sono convinto che, come peraltro hanno cominciato a fare subito, i fantastici meccanici della DP Racing mi metteranno nelle condizioni di lottare ad armi pari sin dalla prossima super impegnativa gara in Trentino. Non vedo l’ora di ripartire e riprendere la sfida con i miei bravissimi e numerosissimi avversari… tutti aspiranti al titolo italiano di categoria".

La prossima tappa della massima serie italiana in salita si svolgerà sullo storico e impegnativo tracciato della Trento – Bondone, in Trentino Alto Adige il prossimo 9, 10 e 11 giugno.