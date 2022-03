Vela, il bilancio della Coppa Carnevale: il successo di Shaula e Talitha

BRINDISI - La regata costiera da Brindisi ad Apani, disputata domenica 20 marzo (giornata soleggiata e con vento debole), è stato l’ultimo atto del programma della Coppa Carnevale 2022. Particolarmente significativa la collaborazione tecnico-organizzativa tra il Circolo della Vela e la Lega Navale Italiana, fortemente voluta dai presidenti dei due sodalizi brindisini, Gaetano Caso e Salvatore Zarcone.

Nella classe Orc Crociera-Regata si è imposta l’imbarcazione "Shaula" di Dario Gaetani del circolo nautico L’Approdo di Porto Cesareo, mentre per la classe Orc Gran Crociera affermazione di "Talitha" di Gianluca Fischetto della Lega Navale di Brindisi. La cerimonia di premiazione si è svolta nel Marina di Brindisi alla presenza dello stesso Salvatore Zarcone, accompagnato dal direttore sportivo della Lni Brindisi Angelo Lombardo, e del vice presidente del Circolo della Vela, Luigi De Bernardo e del segretario generale Federico Gagliano.

E’ stato un momento festoso e di grande cordialità, con il reciproco "in bocca al lupo" per il prossimo appuntamento di Polignano (Bari) dove sarà disputata la Coppa dei Campioni, evento clou della vela d’altura pugliese. Ma l’auspicio più importante è quello del consolidamento della sinergia tra le due realtà veliche brindisine col proposito di diffondere ulteriormente questo sport e, naturalmente, l’amore per il mare.