Vela paralimpica: sottoscritto accordo Lni Brindisi-GV3

BRINDISI - La Lega Navale Italiana di Brindisi e l’associazione GV3 di Brindisi («A Gonfie Vele Verso la Vita») hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione per assumere iniziative di promozione della vela paralimpica, con tutta una serie di attività: allenamenti con istruttori qualificati ed imbarcazioni di tipo Hansa 303 messi a disposizione dalle due realtà. Si tratta di un significativo progetto di inclusione sociale che rende il mare e la vela accessibili a tutti.

Tra gli obiettivi dell’accordo c’è anche la creazione di una squadra di atleti locali per eventuali regate zonali ed interzonali di categoria, dando così l’opportunità agli utenti di avvicinarsi a questa disciplina sportiva e vivere l’esperienza del mare e della vela.

L'accordo è stato formalizzato nella mattinata di sabato 27 gennaio 2024 nella sezione brindisina della Lni, tra le migliori in Italia per assenza di barriere architettoniche. Inoltre, questo accordo pone concretamente le basi per rendere Brindisi un polo di eccellenza per lo sport paralimpico. Il protocollo è stato sottoscritto dal presidente della Lni Brindisi Salvatore Zarcone e dal presidente dell’associazione GV3 Marco Miglietta alla presenza del presidente della VIII Zona Fiv Alberto La Tegola e di Fabio Colella, consigliere nazionale Fiv con delega all’attività paralimpica.

