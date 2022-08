Veleggiata da Villanova a Savelletri e giornata "open sup"

FASANO – Una traversata per diffondere i principi di fratellanza e sinergia tra diverse località. Questo lo spirito dell’evento organizzato dall’associazione Accordi Abili e la Lega Navale di Ostuni, con il patrocinio del Comune di Fasano. La manifestazione "Soffio di Vento", una veleggiata da Villanova a Savelletri, e in contemporanea una giornata Open Sup sul molo vecchio della frazione marina fasanese, a cura dell’associazione Ph8, è l’appuntamento in programma giovedì 4 agosto.

Sin dalla mattina si svolgerà la veleggiata Villanova - Savelletri, con diversi equipaggi iscritti. In serata, a Savelletri, sul piazzale antistante il molo di ormeggio, si terrà la premiazione della manifestazione, seguito alle ore 21 dal concerto a cura della associazione Accordi Abili dove si esibirà l’Abilband.

L’associazione Ph8 A.d.V., che si occupa di migliorare la vita dei pazienti oncologici, ha organizzato, nella mattinata per le associazioni e nel pomeriggio per tutti, la possibilità, di provare l'emozione del Sup (acronimo di stand up paddle), una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.