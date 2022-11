Un vigile del fuoco body builder: Marco Valente terzo a "Mister Universo"

BRINDISI – Dopo oltre 20 anni di duro lavoro in palestra, arriva il coronamento internazionale. Il brindisino Marco Valente, vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Brindisi, ha ottenuto il terzo posto nella competizione di body building “Mister universo” che domenica scorsa (13 novembre) si è svolta a Tarragona, in Spagna. Hanno partecipato alla kermesse centinaia di body builder provenienti da tutto il mondo, distribuiti fra varie categorie. Valente ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Hp (altezza-peso) 0 percento.

“Quello di Tarragona – spiega Valente – è il palco più importante che ho solcato nella mia carriera”. In Spagna sono stati raccolti i frutti di un cammino iniziato 23 anni fa. “Lo sport che inizialmente praticavo era il basket – racconta il pompiere – fino a quando non sono entrato in una palestra. Da lì non sono mai più uscito”.

Valente si allena presso la “Golden clinic” di Brindisi, diretta da Luca Jacobucci. “Nel 2019 – prosegue – sono entrato nel mondo dell’agonismo. Nel primo anno di gare sono diventato campione regionale e vice campione d’Italia. Poi sono arrivati altri titoli, ma nessuno importante come quest’ultimo.