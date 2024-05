Il cielo è azzurro sopra Belgrado: Vito Dell'Aquila è campione d'Europa

BELGRADO (SERBIA) - Previsioni rispettate, nulla di soprendente: Vito Dell'Aquila vince i campionati europei di taekwondo in finale contro il serbo Lev Korneev. Nella giornata di ieri, venerdì 10 maggio, l'atleta mesagnese si è imposto per 2 round a 1 contro uno dei "padroni di casa", nella gara svolta presso lo spazio Belgrade Fair (Hall 1).

Dell'Aquila ha primeggiato ancora una volta nella categoria - 58 kg, così come già fatto alle Olimpiadi di Tokyo e agli scorsi mondiali, proponendo una prestazione impeccabile sotto ogni profilo.

In semifinale ha battuto l'azero Gashim Magomedov ed ai quarti l’ungherese Sharif Gergely Salim, suoi avversari ai prossimi Giochi di Parigi.

Le impressioni dello sportivo mesagnese dopo la vittoria sono raccontate sul portale on line ufficiale della Federazione italiana taekwondo: "Sono estremamente felice per questa medaglia d'oro europea, poiché rappresenta un'ottima preparazione per Parigi 2024. - Ha dichiarato Vito Dell’Aquila -. Il percorso fino a questo traguardo è stato impegnativo, affrontando una preparazione intensa che mi ha stancato anche mentalmente ma allo stesso tempo ero determinato a conquistare questa medaglia perchè ci tenevo molto. Dedico questo successo alla mia squadra e a tutto il taekwondo italiano, auspicando ulteriori trionfi nel futuro".

