Vittoria importante per la Sidea Group Junior Fasano, prosegue la corsa in zona Play-Off

FASANO - Vittoria importante per la Sidea Group Junior Fasano, che espugna il PalaChiarbola superando il Trieste per 23-27, e prosegue la propria corsa in zona Play-Off. La sfida, valida per la 21esima giornata della Serie A Gold 2023/24, resta per larghi tratti equilibrata, con il primo tentativo di fuga biancazzurro (3-6 al 10’) prontamente recuperato dalla compagine giuliana, avanti 8-7 al 15’ dopo un break di 5-1. Da qui in avanti le due squadre rimangono a lungo a contatto, con i padroni di casa che toccano una sola volta il +2 (12-10 al 23’), vengono rimontati dagli ospiti (13-14 al 27’), e rientrano negli spogliatoi all’intervallo in vantaggio sul 15-14.

L’andamento, tra sorpassi e controsorpassi (15-16 al 35’, 18-17 al 39’), è analogo in avvio di ripresa, ma tra il 39’ ed il 55’ cambia tutto: i campioni d’Italia in carica non subiscono reti per 16’ e con un parziale di 8-0 spostano definitivamente l’inerzia dell’incontro a proprio favore (18-25 al 55’). Nel finale il Trieste può solo rendere meno amaro il gap, ricucendo fino al -4 (21-25 al 57’) per poi chiudere il match sul 23-27, punteggio che lascia la Junior al secondo posto in graduatoria, ad un punto dalla capolista Brixen.

Il campionato si fermerà nuovamente nel prossimo week-end, per le festività pasquali, con Flavio Messina e compagni che torneranno in campo a Fasano contro lo Sparer Eppan il 6 aprile, con fischio d’inizio alle 19.

"Per noi era una partita fondamentale – dichiara coach Vito Fovio – e sono ovviamente soddisfatto per il risultato e felice per la prestazione. Abbiamo sofferto il primo tempo, ma eravamo consapevoli di quanto fosse difficile questo campo e di come giochi molto bene il Trieste. Nella ripresa siamo poi stati superlativi nella fase difensiva, a dimostrazione di come i miei ragazzi stiano continuando a fare il 110% per raggiungere gli obiettivi prefissati. Adesso rifiateremo per qualche giorno, e poi ci concentreremo con grande intensità per lo sprint finale della regular season".

Tabellino

Trieste-Sidea Group Junior Fasano 23-27 (15-14 p.t.)

Trieste: J. Radojkovic 3, Dapiran 6, Del Frari, Mazzarol 2, Urbaz, Somma, Di Nardo 2, Postogna, Ceccardi, Visintin, Kosec 6, Garcia Giugno, Sandrin, Pranjic, Andonovski 4, Ganz. All.: Fredi Radojkovic.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjornsson 2, Angiolini 8, Pugliese 2, Leban, Messina, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Marinho Da Cunha 7, Beharevic, Knezevic 3, Corcione 1. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Merisi-Pepe.



Risultati 21^ giornata: Sparer Eppan-Raimond Ego Sassari 28-33, Bozen-Secchia Rubiera 36-26, Pressano-Cassano Magnago 30-33, Conversano-Carpi 37-28, Brixen-Teamnetwork Albatro 32-24, Alperia Black Devils-Macagi Cingoli 34-33, Trieste-Sidea Group Junior Fasano 23-27.



Classifica: Brixen 36, Sidea Group Junior Fasano 35, Alperia Black Devils 32, Conversano 31, Bozen 30, Cassano Magnago 28, Raimond Ego Sassari 27, Sparer Eppan 15, Teamnetwork Albatro 14, Macagi Cingoli e Trieste 12, Pressano 9, Secchia Rubiera 7, Carpi 6.



Prossimo turno (9° di ritorno, 6/04): Teamnetwork Albatro-Conversano, Carpi-Alperia Black Devils, Bozen-Trieste, Secchia Rubiera-Macagi Cingoli, Cassano Magnago-Brixen, Sidea Group Junior Fasano-Eppan, Raimond Ego Sassari-Pressano (7/04).

