Vittoria in doppio e singolare: Ludovica Casalino trionfa a Pescara e vola in nazionale

MESAGNE - Ancora un successo per la giovanissima tennista Ludovica Casalino, orgoglio del qualificato vivaio del Ct “Dino De Guido” di Mesagne. Nel torneo internazionale del circuito Tennis Europe Grado 2 under 14 di Pescara, giunto alla 35^ edizione, la tennista gialloblù nel singolare, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 la rivale e amica Francesca Fuzio che, sorprendentemente, ha raggiunto la finale non da testa di serie, mentre la Casalino era testa di serie nr. 5.

Nel tabellone di doppio, in coppia con la romana Benedetta Terzoli, la tennista mesagnese si è aggiudicata il titolo sconfiggendo in finale le francesi Capucine Dournes e Ambre Le Prunenec col punteggio di 6-3 6-3. Il torneo ha espresso un livello di gioco molto alto e questo avvalora ancora di più il significato delle sue meritate vittorie.

Obiettivo centrato per la Casalino, con 7 incontri giocati (4 singolari e 3 doppi) senza mai perdere. Titolo di doppio e, soprattutto, primo titolo di singolare in carriera conseguito grazie al suo impegno, alla sua caparbietà e al suo indubbio talento. Grazie al supporto di tutto lo staff tecnico e dirigenziale del Ct “Dino De Guido”, dal maggio 2018, prima sua importante vittoria (Fit Jr Program Regionale), Ludovica è cresciuta tantissimo, si è impegnata, ha sofferto raggiungendo numerosi importanti traguardi.

Nella stagione in corso, Ludovica Casalino, peraltro, è stata capace di prevalere su due tenniste Top 30 della classifica Tennis Europe: Marina Markina lettone nr. 11, attualmente nr. 4, e l’austriaca Cara Fronek, nr. 25.

E proprio in questo giugno 2024 è formalmente giunta per lei la convocazione per difendere i colori dell’Italia nella “Europe Cup” – Campionato Europeo a squadre Under 14 femminile che avrà luogo presso il Ct Soul Entertainment Group di Istanbul (Turchia) dal 5 luglio al 7 luglio 2024. In preparazione della manifestazione la squadra italiana ha preso parte ad una amichevole a Krsko in Slovenia dal 18 al 22 giugno.

Questa meritata convocazione vuole essere per lei un nuovo punto di partenza per il raggiungimento di sempre più prestigiosi punti di arrivo da incastonare nel suo già ragguardevole curriculum sportivo.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui