World Series di America's Cup a Brindisi, arriva il sostegno della Lega e di Salvini

BRINDISI - Le World Series di America's Cup a Brindisi dopo la rinuncia di Cagliari: dopo la suggestione, la proposta, gli incontri arriva l'investitura dall'alto. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario federale della Lega Matteo Salvini e il coordinatore per la Puglia, senatore Roberto Marti, appoggiano l'opzione Brindisi. "Le World Series di America's Cup in programma ad ottobre rappresentano un evento di grande rilievo, per questo sosterremo fortemente la candidatura di Brindisi. Proporremo al Governo di aderire al comitato promotore dell'evento, insieme a tutti gli organismi istituzionali, economici ed associativi del territorio, credendo nel progetto e nella squadra che con passione lo sostiene", si legge in una nota che porta la firma di Salvini e di Marti.

I due proseguono: "Questa competizione internazionale di assoluto livello, che manca in Italia da anni, nelle passate edizioni ha raggiunto oltre 900 milioni di spettatori. Numeri che garantirebbero un ritorno d’immagine e di sviluppo per il Mezzogiorno e per l'intero Paese, meritevoli di ogni sostegno pubblico e privato possibile". La proposta, lanciata dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, aveva fatto registrare l'entusiasmo di Confindustria Brindisi. "Per la nostra città e per l'intera Puglia - aveva dichiarato Sergio Arnaldo Angelelli, presidente della Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Brindisi - sarebbe una grande opportunità riuscire ad organizzare un evento di natura internazionale così importante che darebbe ulteriore lustro al nostro territorio, che da anni fa parlare di sé anche per altri eventi velici, come la Brindisi-Corfù e la Brindisi-Valona".

Il 15 aprile scorso si è riunito il comitato promotore per l'America’s Cup a Brindisi in vista della tappa in calendario il prossimo ottobre. Si tratta di un'opportunità che darebbe lustro al capoluogo adriatico, in quanto è il più famoso e antico trofeo nello sport della vela. Il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, nell'occasione, aveva spiegato che era stato già contattato il comitato organizzatore dell'America's Cup e successivamente sarebbe stato organizzato un incontro per presentare i punti di forza di Brindisi. Si poteva leggera in una nota di Confindustria: "La città offre uno stadio del vento con condizioni logistiche, meteo-marine e scenografiche perfette. Laddove la città di Cagliari confermasse il ritiro della propria candidatura, le possibilità di ottenere questo grande risultato sono apertissime. Il comitato promotore è naturalmente aperto e pronto ad accogliere ulteriori disponibilità".